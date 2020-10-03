РИАМО - 3 окт. Повышение эффективности реализации государственных программ и национальных проектов являются первоочередными задачами для Минстроя Подмосковья, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Сегодня основное — это повышение эффективности реализации государственных программ и нацпроектов. Мы работаем по двум направлениям — строительство объектов социальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья», — сказал Локтев в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Министр заверил, что все обязательства по возведению соцобъектов в рамках госпрограммы и выполнения планов-графиков по расселению аварийного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут выполнены.

По его словам, каждый объект в регионе находится на контроле ведомства. Также организована оперативная обратная связь, сроки исполнения контрактов строго соблюдаются.

«Все подрядчики знают, что в случае нарушения сроков и условий договора в их адрес будет направлена претензия с указанием неустойки за просрочку работ. В случае отказа подрядчика от добровольного исполнения претензии Минстрой вправе удовлетворить требования без обращения в суд за счет уже перечисленных средств, в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту», — пояснил Локтев.

Он подчеркнул, что у Минстроя всегда сохраняется право расторгнуть контракт с любым недобросовестным подрядчиком — так как ведомство является заказчиком работ. Это крайняя мера, но иногда она применяется.

«Так произошло с контрактом по строительству учебной пристройки на 400 мест в Орехово-Зуеве на улице Володарского. Он был заключен в сентябре прошлого года, подрядчик не выполнил свои обязательства. По нашей инициативе контракт был расторгнут. В ближайшее время будет определен новый подрядчик», — заключил министр.