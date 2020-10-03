РИАМО - 3 окт. С начала 2020 года министерство строительного комплекса Подмосковья и муниципальные заказчики заключили 38 контрактов на сумму свыше 9,1 миллиарда рублей на проектирование и строительство объектов в регионе, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Московская область вкладывает значительные бюджетные средства в строительство социальных объектов. <…> С начала 2020 года Минстроем и муниципальными заказчиками заключено 26 контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 8,9 миллиарда рублей и 12 контрактов на разработку проектов на сумму 248,8 миллиона рублей», — сказал Локтев в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Он добавил, что в прошлом году заключили 138 контрактов на общую сумму порядка 44 миллиардов рублей на проектирование и строительство инфраструктурных объектов.

По словам министра, госзакупки на проектирование и строительство проводятся в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок по согласованию с межведомственной комиссией. В состав комиссии входят Мособлконтроль и комитет по конкурентной политике Московской области.

«Ведомства проверяют все закупки на предмет обоснованности начальной (максимальной) цены контракта и на соблюдение требований антимонопольного законодательства», — резюмировал Локтев.