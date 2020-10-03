РИАМО - 3 окт. Поклонникам творчества поэта Сергея Есенина обязательно нужно прогуляться по Большому Строченовскому переулку, пройтись по Пятницкой улице и побывать на Миусской площади, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В субботу исполнилось 125 лет со дня рождения Есенина. В российской столице есть места, которые помнят основные вехи жизни поэта в Москве — от работы в мясной лавке до первой публикации, от «Исповеди хулигана» до конца веселой эпохи», — говорится в сообщении.

Первым пристанищем поэта в Москве стало общежитие в Большом Строченовском переулке, где жил его отец. В этом же доме в 1995 году открыли музей Есенина. Он находится в доме 24, строение 2.

Следующем значимым местом в столичной жизни поэта стал дом 71/5, строение 1 на улице Пятницкая. В типографию товарищества Ивана Сытина Есенин устроился в марте 1913 года. Начав с должности экспедитора, он дослужился до помощника корректора, познакомился с Анной Изрядовой, отношения с которой в скором времени переросли в гражданский брак, а еще оказался в центре политической интриги.

В это же время Есенин начал посещать занятия в Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского на Миусской площади, дом 6, строение 7. Он проучился три года и слушал лекции поэта Валерия Брюсова, литературоведа Павла Сакулина и критика Юлия Айхенвальда.

В 1918 году с поэтом Анатолием Мариенгофом Есенин снимал квартиру в доме 5, строение 9 в Петровском переулке. С Мариенгофом поэт создал новое поэтическое направление — имажинизм, но спустя время это направление разочаровало его.

Еще один значимый в жизни Есенина дом расположен на Большой Садовой улице, 10. Именно здесь он познакомился со своей третьей женой — американской танцовщицей Айседорой Дункан. Через полгода после знакомства они поженились.

В 1925 году поэт познакомился со своей последней супругой — внучкой писателя Льва Толстого Софьей. С ней он жил в Померанцевом переулке.

Свое последнее пристанище великий поэт обрел на Ваганьковском кладбище.