РИАМО - 4 окт. Губернатор Московской области поздравил жителей с Днем Подмосковья, он поблагодарил всех, кто принимает участие в развитии региона.
«День Московской области - наш праздник. Мне очень хочется поздравить всех, кто здесь живет и работает, растит детей и считает Подмосковье своим домом», - сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что Московская область является уникальным регионом страны, и эта уникальность проявляется во всем.
«С одной стороны, столицы у нас нет, а с другой - рядом наша Москва. Для кого-то Подмосковье — это древние Коломна, Зарайск и Серпухов, усадьбы и музеи, а для кого-то - старые и новые предприятия, дороги и электрички, или же цифры 50 и 90 на автомобильных номерах», - добавил губернатор.
По его словам, Московская область может быть разной, но главное, что здесь душе хорошо и хочется жить вместе с семьей, друзьями и близкими. Многие мечтают сюда перебраться. А те, кто уже приехал, как правило, хотят здесь остаться.
Он уточнил, что для улучшения региона власти работают каждый день.
«Я благодарен всем, кто направляет нас советами, делится идеями, порой критикует, но проявляет неравнодушие. И конечно, отдельные слова благодарности настоящим героям нашего времени – врачам и медсестрам, которые рискуют собой, спасая других», - добавил губернатор.
Он пожелал всем жителям Подмосковья успехов и новых побед.
«Берегите себя и своих родных, будьте здоровы и счастливы!» - заключил Воробьев.
С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. В этом году региону исполняется 91 год.
Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье отменили традиционные праздничные концерты в этом году.
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