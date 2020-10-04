РИАМО - 4 окт. Губернатор Московской области поздравил жителей с Днем Подмосковья, он поблагодарил всех, кто принимает участие в развитии региона.

«День Московской области - наш праздник. Мне очень хочется поздравить всех, кто здесь живет и работает, растит детей и считает Подмосковье своим домом», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что Московская область является уникальным регионом страны, и эта уникальность проявляется во всем.

«С одной стороны, столицы у нас нет, а с другой - рядом наша Москва. Для кого-то Подмосковье — это древние Коломна, Зарайск и Серпухов, усадьбы и музеи, а для кого-то - старые и новые предприятия, дороги и электрички, или же цифры 50 и 90 на автомобильных номерах», - добавил губернатор.

По его словам, Московская область может быть разной, но главное, что здесь душе хорошо и хочется жить вместе с семьей, друзьями и близкими. Многие мечтают сюда перебраться. А те, кто уже приехал, как правило, хотят здесь остаться.

«Чтобы так было и дальше, с каждым годом Подмосковье должно становиться лучше. В первую очередь комфортнее для жизни. Это не только тишина и покой, отдых от большого города. Это достойная и интересная работа в каждом городе. Современное и качественное образование и медицина. Это новые возможности для наших детей, для того, чтобы они могли найти свой путь и реализовать таланты», - подчеркнул Воробьев.

Он уточнил, что для улучшения региона власти работают каждый день.

«Я благодарен всем, кто направляет нас советами, делится идеями, порой критикует, но проявляет неравнодушие. И конечно, отдельные слова благодарности настоящим героям нашего времени – врачам и медсестрам, которые рискуют собой, спасая других», - добавил губернатор.

Он пожелал всем жителям Подмосковья успехов и новых побед.

«Берегите себя и своих родных, будьте здоровы и счастливы!» - заключил Воробьев.

С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. В этом году региону исполняется 91 год.

Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье отменили традиционные праздничные концерты в этом году.​