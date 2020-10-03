РИАМО - 3 окт. В мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск начал работу Молодежный педагогический форум «Линейка», в нем принимают участие порядка 100 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы мастерской.

Молодые педагоги будут обсуждать опыт воспитательной работы в регионах, формировать новые контуры работы с учетом изменений в федеральном законодательстве об образовании. Также они разработают концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны разной специализации с учетом изменений в законодательстве РФ.

«Гостями форума в «Сенеже» стали молодые педагоги из более чем 30 российских регионов – наиболее активных участников конкурса «Учитель будущего». Концепция форума и название «Линейка» были разработаны молодыми педагогами на профильной смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», - говорится в сообщении.

пресс-служба мастерской управления «Сенеж»

Свое приветствие участникам форума направила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что в стране реализуется национальный проект «Образование», который также направлен на строительство новых школ, в том числе и в селах и деревнях.

«Подключить все без исключения школы в стране к высокоскоростному интернету. Дать возможность гражданам России получать непрерывное образование, а для учителей создать систему профессионального роста. Включение в эту работу молодых педагогов – важнейшая задача национального проекта», - говорится в приветствии.

На кейс-сессии форума финалисты профессионального конкурса «Учитель будущего» расскажут молодым коллегам о практиках, которые используют в профессиональной деятельности. Педагоги разработают новые воспитательные инструменты, применимые в профессиональной деятельности.

В культурной программе мероприятия заявлен плейбек-театр. В субботу актеры театра покажут импровизированные миниатюры на основе личных историй, рассказанных преподавателями и касающихся их профессионального опыта в воспитательной деятельности. Это позволит педагогам оценить разные рабочие ситуации со стороны.