РИАМО - 3 окт. Юморист и телеведущий Максим Галкин раскрыл подробности последней встречи с певцом Александром Кальяновым, передает Федеральное агентство новостей.

Шансонье, композитор и звукорежиссер Александр Кальянов умер на 74-м году жизни 2 октября. За свою карьеру он трижды становился обладателем премии «Шансон года», а также выпустил более десятка альбомов.

«В начале августа он (Кальянов - ред) был у нас в гостях с подарком — привез раритетный немецкий ламповый приемник, который специально для нас нашел и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей», — написал Галкин в своем Instagram, где он разместил видео с артистом.

По его словам, певец длительное время боролся с тяжелой болезнью. При этом именно в последнюю встречу он заявил, что «предчувствует скорый уход».

Шоумен назвал Кальянова прекрасным музыкантом и человеком, а также поблагодарил певца за музыку и общение.