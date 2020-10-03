РИАМО - 3 окт. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова предупредила, что регулярное употребление горячего чая может спровоцировать развитие рака пищевода, сообщает Федеральное агентство новостей.

Врач подчеркнула, что постоянное воздействие на слизистую высоких температур может привести к ее негативному перерождению.

«Когда на руку попадает горячий чай или вода — это очень чувствительно, зачастую возможен ожог. А теперь представьте, что вот так же мы по несколько раз в день обжигаем собственное горло», — отметила Павлова.

Эндокринолог добавила, что раком пищевода на 90% чаще заболевали те, кто выпивал ежедневно не менее 700 миллилитров крайне горячего чая, почти кипятка.

По ее словам, идеальная температура для чая — около 60 градусов, не выше. При этом лучше отказаться от употребления горячего чая во время еды.

«Напиток свяжет и выведет из организма все, что найдет в еде. Речь идет о кальции, витаминах группы В и А, и других ценных полезных веществах», — пояснила специалист.​