РИАМО - 3 окт. Во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро Московские центральные диаметры перевозили свыше 60 тысяч пассажиров «синей» ветки ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пассажиропоток на обеих линиях диаметров вырос на 14%. Больше всего людей временно прибавилось на станциях: Волоколамская D2 (более 90%), Фили D1 (более 50%), Беговая D1 (почти 40%), Рабочий поселок D1 (почти 35%), Пенягино D2 (почти 30%)», — говорится в сообщении.

Участок Арбатско‑Покровской линии метро от станции «Молодежная» до «Парка Победы» открыли досрочно, он был закрыт для пассажиров с 26 сентября.

На текущий момент все ограничения движения в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово сняты.