РИАМО - 3 окт. Более 5 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией осмотрели 35 московских врачей в шести крупных городах Узбекистана за две недели, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«В Узбекистане московские врачи ежедневно осматривали сотни пациентов различной степени тяжести, участвовали в ежедневных обходах. Столичные медики корректировали тактику лечения, давали рекомендации по коррекции лекарственной терапии и респираторной поддержке пациентов», - говорится в сообщении.

Осмотры пациентов прошли в городах Карши, Ташкент, Наманган, Фергана, Андижан, Термез и отдаленных населенных пунктах.

В бригаду, которая прибыла в Узбекистан, под руководством хирурга Константина Покровского вошли врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты.

«В первую очередь перед нашей бригадой стояла задача по изучению эпидемиологической обстановки в Узбекистане. Сразу по приезде мы встречались с губернатором и обсуждали ситуацию по заболеваемости коронавирусом в республике. Совместно с местными органами здравоохранения был разработан комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса в стране», - сказал Покровский.

С мая 2020 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мультидисциплинарные бригады, состоящие из врачей столицы, уже посетили Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области, Камчатку, Ханты-Мансийск, Тыву, Хабаровск, Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».