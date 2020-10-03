РИАМО - 3 окт. Для столицы строительство объектов социальной инфраструктуры имеет большое значение, поэтому власти города не планируют снижать объемы возведения таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Школы, детские сады, поликлиники и физкультурные центры возводятся параллельно с жильем, формируя комфортную и качественную городскую среду», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в мегаполисе с января этого года построили один детский сад и пять школьных зданий. А до конца года планируют ввести в эксплуатацию еще два детских сада и пять школ.

Заммэра уточнил, что сейчас в городе проектируются и строятся порядка 40 медучреждений.

«В частности, строится крупнейшая инфекционная больница на Волоколамском шоссе и многопрофильная больница имени Логинова на востоке города», - добавил Бочкарев.

Кроме того, в рамках программы «Спорт Москвы» на территории мегаполисе до конца года появятся два спорткомплекса и одно футбольное поле с инфраструктурой.