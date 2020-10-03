РИАМО - 3 окт. По итогам текущего года в Москве планируется сдать в эксплуатацию порядка 100 километров дорог, темпы строительства трасс в городе не будут снижаться, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Объемы и темпы строительства дорог, развязок и различных транспортных сооружений в столице снижаться не будут, это одно из основных направлений деятельности», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Стройкомплекс будет придерживаться утвержденной ранее трехлетней программы строительства транспортной инфраструктуры, подчеркнул он.

«В настоящее время не рассматривается возможность сокращения темпа и объема строительства дорожных объектов», — заключил Бочкарев.

До конца года планируется завершить работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, строительство участка проспекта Генерала Дорохова, а также ряд других важных объектов дорожной инфраструктуры.