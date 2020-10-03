РИАМО - 3 окт. Продажи туристических путевок в России по всем разрешенным заграничным направлениям сейчас идут крайне слабо, так как все больше людей боятся куда-либо лететь, опасаясь закрытия авиасообщения из-за возможной второй волны коронавируса, пишет газета «Известия».

Эксперты туриндустрии без радужных перспектив оценивают предстоящий зимний сезон. Значительная часть россиян за время карантина потеряла в доходах и потратила накопления, поэтому денег на путешествия у большинства просто нет.

«Хороший импульс российскому турбизнесу придало открытие Турции. В августе эта страна приняла 440 тысяч россиян, <…> но с приходом межсезонья пляжная Турция традиционно теряет позиции», — отмечается в материале.

Выбор других доступных выездных направлений пока очень скуден: Турция, ОАЭ, Танзания, Мальдивы и еще ряд стран, но туда можно добраться только с дорогой и неудобной стыковкой.

«Доступные страны не обеспечат нужный ассортимент, не смогут сгенерировать российский турпоток, восполнить дефицит продаж и закрыть все потребности туристов», — отметил управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов.

По его словам, говорить о массовом восстановлении туризма не позволяют крайне ограниченные провозные емкости по открытым направлениям.

Рассчитывать на дешевую перевозку пассажирам не придется до тех пор, пока на разрешенных маршрутах не появится больше авиакомпаний, заключил Погосов.

Кроме того, Евросоюз до сих пор не принял решения об открытии границ с Россией. Учитывая серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом в ряде стран, например, Испании и Франции, ждать возобновления авиасообщения можно не скоро.​​

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».