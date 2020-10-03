РИАМО - 3 окт. Специалисты Роскачества провели исследование семи плавленых сыров популярных марок, которые продаются в магазинах страны, сообщает Nation News.

«Только один из них полностью соответствовал принятым нормам по содержанию белка и лактозы. <…> Большое количество молочного сахара (лактозы) в сырах показывает, что для изготовления продукта использовали сухое молоко и сыворотку вместо зрелых сыров», — говорится в сообщении.

Для получения плавленого сыра нужной консистенции в продукт добавляют загустители. Это допускается действующим российским законодательством, но влияет на итоговый вкус продукта.

В одном из образцов плавленого сыра специалисты также обнаружили превышающие норму антибиотики.

Как уточняется на сайте ведомства, высокими оценками могут похвастаться Hochland, Viola, «Экомилк» и «Карат».



Полное исследование можно прочитать по ссылке.