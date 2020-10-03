РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 окт. В подмосковных Люберцах в субботу прошел массовый велопробег, в нем приняли участие свыше 50 человек, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Велопробег был посвящен закрытию сезона. Дистанция составила 10 километров.

«Я поздравляю всех, кто добрался до финиша. Занимайтесь спортом и будьте здоровы», - сказал Ружицкий.

Маршрут проходил через улицы Котельническая, Южная, Космонавтов, Электрификации, по Октябрьскому и Комсомольскому проспектам и другим.

На данный момент в Люберцах на постоянной профессиональной основе участвуют в велопробегах порядка 100 спортсменов. Сами пробеги организуют ежегодно на протяжении 5 лет 2-3 раза в месяц по всему Подмосковью.