РИАМО - 3 окт. С начала года на территории столицы введено в эксплуатацию более 6,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе около 3 миллионов «квадратов» жилья, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Объемы сдачи недвижимости в городе, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, остаются на высоком уровне», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Порядка 90% введенных объектов построены на внебюджетные деньги, подчеркнул он.

«За это время в городе появились новые офисы, складские помещения, административные и промышленные здания, одним словом объекты, где можно создать новые рабочие места», – отметил Бочкарев.

По итогам года в городе планируется ввести порядка 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них более 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

«Я думаю, что за оставшиеся месяцы года мы без труда достигнем этих показателей», – резюмировал заммэра.