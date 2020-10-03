РИАМО - 3 окт. Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор клиники пульмонологии Первого московского государственного университета имени Сеченова Сергей Авдеев рассказал, что в новых рекомендациях ведомства по лечению коронавируса первую позицию занимает фавипиравир, другие препараты специалисты пока еще исследуют на предмет эффективности.

По его словам, за последние месяцы врачи и эпидемиологи узнали много нового про Covid-19. К примеру, вирус поражает не только легкие, но и другие системы жизнедеятельности человека — часто мишенью становятся сосуды. Терапия, направленная на предотвращение тромбозов, является одной из наиболее важных частей современного лечения.

«Позицию номер один в рекомендациях (по лечению коронавируса - ред.) занимает фавипиравир. В России у него целых три наименования. В нашем арсенале по-прежнему есть гидроксихлорохин. К нему масса вопросов, с ним связано много сомнений, обсуждений, споров», — сказал Авдеев в интервью газете «Известия», опубликованном в субботу.

Он отметил, что сегодня по гидроксихлорохину в мире проводится более 100 рандомизированных исследований, но окончательного результата по-прежнему нет.

Пульмонолог отметил, что препарат «Ремдесивир» прошел через рандомизированное исследование, в некоторых странах уже зарегистрирован. В России будет зарегистрирован в ближайший месяц. Но пока фавипиравир — единственный препарат, у которого в перечне показаний к применению в инструкции значится именно коронавирусная инфекция.

Эксперты установили, что лечение антикоагулянтами (гепарины низкомолекулярный и нефракционированный) действенное — все госпитализированные пациенты получают эту терапию.

Кроме того, уже появились новые данные по противовоспалительной терапии — работают системные глюкокортикоиды.

Список биологических препаратов постоянно расширяется. Речь идет об «Актемре», «Кевзаре» и других — они назначаются при цитокиновом шторме.

По словам Авдеева, антибиотики при лечении коронавирусной инфекции не нужны — их стоит применять только при бактериальной инфекции.

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».

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