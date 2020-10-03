РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 окт. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу стартовал массовый велопробег в честь закрытия велосезона, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, за то, что занимаетесь спортом. Велоспорт массово охватывает жителей Люберец. Желаю всем хорошего настроения и удачи», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Перед забегом Ружицкий наградил одного из руководителей данного спортивного направления Алексея Курлукова за самые длинные велопробеги.

Дистанция пробега составляет 10 километров. Маршрут пролегает, в частности, по Октябрьскому проспекту.