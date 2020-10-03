РИАМО - 3 окт. Библиотекари Москвы назвали шесть книг, которые идеально подойдут для чтения с детьми, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Книжки серии «Найди и покажи» Тьерри Лаваля помогают развивать логику и внимание, — их мы предлагаем в первую очередь. Тематика книг совершенно разная — от животных до транспорта и динозавров. Текста в них нет, только картинки», — говорится в сообщении.

Для малышей также подойдет серия книг «Занимательная зоология». Каждая книжка серии рассказывает о каком-нибудь животном, рыбе или насекомом, а материалы для книги предоставляют зоологи.

Ребятам постарше подойдет «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца. По этой книге в 1964 году режиссер Александр Птушко снял фильм. Книга повествует о превратившихся в стариков ленивых школьниках. История учит ценить не только время, но и дружбу.

К прочтению рекомендуют и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Это сборник увлекательных и поручительных историй, которое наверняка понравятся ребятам.

Подросткам столичные библиотекари рекомендуют почитать «Радугу для друга» Михаила Самарского. Это очень добрая книга, которая написана легким слогом. Она рассказывает о дружбе лабрадора-поводыря и слепого мальчика Саши от имени собаки.

А для любителям фэнтези понравится роман «Чернильное сердце» немецкой писательницы Корнелии Функе. В романе рассказывается о мужчине Мортимере, отце 12-летней Мэгги, который обладает уникальным даром оживлять персонажей книг чтением в слух.