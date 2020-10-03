РИАМО - 3 окт. С начала этого года в столице прошли государственную экспертизу 87 проектов капитального ремонта домов-памятников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Еще 30 проектов капитального ремонта домов-памятников находятся в стадии подготовки», - говорится в сообщении.

Многоквартирные дома-памятники в мегаполисе реставрируются и ремонтируются внутри и снаружи. Специалисты обновляют фасады, фундамент, подъезды, кровли, подвалы, а также меняют инженерные коммуникации в доме.

Кроме того, до конца текущего года Фонд капремонта запланировал передать на согласование проекты еще по 147 зданий.