РИАМО - 3 окт. За минувшие сутки в столице госпитализировали 952 человека с подтвержденным коронавирусом, на аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за сутки зафиксировано 2704 новых случая Covid-19.

«Среди заболевших — 16,1% дети, 42,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% — от 46 до 65 лет, еще 10,8% — от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших граждане старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Все заболевшие и те, кто с ними близко контактировал, на данный момент уже находятся под наблюдением столичных врачей.

За минувшие сутки в Москве скончались 32 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы, заразившиеся коронавирусом, будут бесплатно получать новые препараты для лечения: «Арепливир» и «Коронавир».

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».