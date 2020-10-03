РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков поздравили жителей муниципалитета с Днем города, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Дорогие земляки! Спасибо всем вам за великое трудолюбие, неравнодушие, искреннюю сопричастность всему происходящему, за сохранение неразрывной связи с нашей общей историей, за деятельное и плодотворное участие в жизни родной земли, за искреннюю заботу о ее благополучии! От всей души поздравляем вас с праздником и желаем доброго здоровья на долгие годы, семейного счастья, радости, новых событий и новых свершений на благо Подольска, во славу России!» - говорится в тексте поздравления.

В эти дни отмечают 239-ю годовщину со дня основания города Подольска и образования Подольского уезда, 80-летие города Климовска, пять лет с момента объединения в единый городской округ городов Подольск, Климовск и Подольского муниципального района.

За пять лет приняли детей три школы-новостройки в Кузнечиках и Климовске, возвели современный онкорадиологический центр, три поликлиники, открыли движение транспорта по Южному обходу, построили новый участок улицы 43-й Армии, обустроили бульвар имени кинорежиссера Евгения Карелова, Благовещенский сквер, бульвар Юности на улице 50 лет ВЛКСМ, родниковую зону в деревне Валищево.

Открыли первый муниципальный ФОК с бассейном на улице Орджоникидзе, спорткомплекс с бассейном в ДЮОЦ «Родина», КПЦ «Дубровицы», Дом культуры в поселке Быково, культурно-досуговый центр «Надежда» в поселке Железнодорожный. Начали работать новые производства – АО «Пуратос», ООО «Солар Кремниевые технологии», ООО «Европос Групп», вторая очередь ЗАО «ЗиО-Здоровье», новые линии ООО «НПО «Петровакс Фарм» и Климовского трубного завода, новый комплекс АО «ВМС-Принт».

Усовершенствовали систему водоснабжения территории: реконструировали 10 канализационно-насосных станций, вывели из эксплуатации пять ветхих очистных сооружений в разных микрорайонах округа, включая климовские. Чистая вода пришла в несколько сельских населенных пунктов.

2020 год для округа отмечен знаменательными датами. Это год 120-летия основания завода «Зингер» – предприятия, сформировавшего Подольск как крупнейший промышленный центр, современный развитый город. Это год 75-летия отечественной атомной отрасли, успешное развитие которой сегодня невозможно без участия градообразующих предприятий ПАО «ЗиО-Подольск», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ФГУП «НИИ НПО «Луч».