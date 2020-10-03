РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил награды работникам сферы образования, сообщается на сайте администрации округа.

«Пестов поздравил педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя, который ежегодно отмечают 5 октября. Более 60 лучших работников сферы образования пригласили на мероприятие в фойе концертного зала администрации. Глава отметил высокий профессионализм подольских педагогов, их творческую активность и самоотдачу», - говорится в сообщении.

Пестов вручил награды работникам системы образования. Пять педагогов получили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ». Еще 23 представителя сферы отметили муниципальными наградами, почетными грамотами администрации и благодарностями главы.

«Поздравляю всех педагогов Подольска с наступающим Днем учителя выражаю огромную благодарность за труд, который они вкладывают в настоящее и будущее нашего округа. И от того, какими вырастут наши дети, зависит то, каким будет Подольск завтра», - сказал Пестов.

В 2020 году постановлением главы округа учреждена премияимени Александра Шамарова за успехи в развитии школьного олимпиадного движения. Ее назначают учащимся 9-11 классов школ, ставших победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также педагогам, которые их подготовили.

Первыми лауреатами премии стали учитель основ безопасности жизнедеятельности Быковской школы Евгений Лукошников; учитель русского языка и литературы Лицея «ЭКУС» Елена Попова; учитель английского и итальянского языков школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов Светлана Щербакова.

Участник ВОВ, заслуженный учитель школы РСФСР Шамаров прошел путь от рядового учителя до заведующего Подольским городским отделом народного образования, который возглавлял с 1964 по 1974 годы. Он внес весомый вклад в развитие просвещения, совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего поколения, вырастил плеяду блестящих руководителей.

Депутат Московской областной думы Павел Максимович отметил, что сфера образования округа одна из лучших в регионе. Он вручил педагогам почетные грамоты регионального парламента и министерства образования Подмосковья.

Председатель горсовета Дмитрий Машков наградил учителей почетными грамотами министерства просвещения РФ и горсовета.

В общеобразовательных учреждениях Подольска работают 3548 сотрудников, 2224 учителя и 279 других педагогических работников.