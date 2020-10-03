РИАМО - 3 окт. Столичное управление Роспотребнадзора по итогам проведенной проверки выявило в ночном клубе Gipsy ряд нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции, заведению грозит штраф или временное закрытие, сообщает оперштаб Москвы.

В частности, в заведении не соблюдалось социальное дистанцирование в 1,5-2 метра, не дезинфицировали помещение клуба и воздух.

«Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности на 90 суток», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы, московское управление Роспотребнадзора будет и дальше проверять места массового пребывания людей до нормализации ситуации по Covid-19 в мегаполисе.

В столице усилили меры по профилактике коронавируса из-за возросшего числа случаев заражения. Из-за несоблюдения мер безопасности по Covid-19 недавно была приостановлена работа кафе Angel Cakes, а также отделению «Райффайзенбанка» в центре Москвы может грозить штраф.

Ранее мэр города Сергей Собянин отметил, что ситуация в мегаполисе по увеличению новых случаев Covid-19 близка к критичной.

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».