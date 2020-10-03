РИАМО - 3 окт. В Московской области уволили участкового уполномоченного полиции, который выдал справку с ложными сведениями по делу о дорожной аварии со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Проведена проверка по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского отдела полиции справки с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце города Москвы», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она уточнила, что по итогам данной проверки, которую организовало управление собственной безопасности ГУ МВД России по Подмосковью, полицейского уволили по отрицательным мотивам.

По ее словам, руководители уволенного полицейского привлечены к дисциплинарной ответственности.

В начале июня автомобиль под управлением Ефремова врезался в фургон Lada на Садовом кольце столицы. В результате данного ДТП погиб курьер Сергей Захаров. Осенью Пресненский районный суд столицы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд лишил артиста водительских прав на три года и взыскал 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в дорожной аварии курьера.