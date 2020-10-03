РИАМО - 3 окт. Иммунитет организма к инфекциям, в том числе к коронавирусу, ослабляет переохлаждение, сообщает РИА Новости.
«Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», - сказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, россиянам следует по возможности оставаться в тепле и не переохлаждать свой организм.
Она подчеркнула, что коронавирусная инфекция является новой для этого эпидсезона, поэтому прогнозировать рост или спад заболеваемости очень трудно.
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3 ОКТЯБРЯ
- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.
- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.
- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.
- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.
- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».
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