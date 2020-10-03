РИАМО - 3 окт. В столице раньше срока открыли участок Арбатско-Покровской ветки метрополитена от станции «Молодежная» до «Парка Победы», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Все станции Арбатско-Покровской линии (3) работают в штатном режиме. Приятных проездок!» - говорится в сообщении.

Участок Арбатско-Покровской линии был закрыт для пассажиров с 26 сентября. Изначально все работы на данном участке планировалось завершить до 5 октября, но их удалось закончить на два дня раньше срока.

На время закрытия участка «синей» ветки специалисты обновили инфраструктуру, промыли путевые стены, обновили разметку на платформах.