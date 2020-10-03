РИАМО - 3 окт. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1069 пациентов, всего выздоровели после Covid-19 более 252 тысяч человек, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек», - сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса в организме пациента, медики проводят специальные исследования.

Всего в мегаполисе за время пандемии провели свыше 8,3 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. В городе можно записаться на ИФА- и ПЦР-тестирования.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».