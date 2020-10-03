РИАМО - 3 окт. За минувшие сутки в столице умерли 32 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперштаб.

Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил мэр города Сергей Собянин, жители столицы, заразившиеся коронавирусом, будут получать новые препараты от инфекции н бесплатной основе. Речь идет о лекарствах «Арепливир» и «Коронавир».

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».