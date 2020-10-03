РИАМО - 3 окт. За минувшие сутки в столице умерли 32 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперштаб.
Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.
«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.
Как ранее сообщил мэр города Сергей Собянин, жители столицы, заразившиеся коронавирусом, будут получать новые препараты от инфекции н бесплатной основе. Речь идет о лекарствах «Арепливир» и «Коронавир».
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
3 ОКТЯБРЯ
- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.
- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.
- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.
- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.
- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии