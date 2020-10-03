РИАМО - 3 окт. С начала недели на подмосковный портал «Добродел» поступило более 17 тысяч обращений, по 6,5 тысяч из них уже были приняты решения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За текущую неделю на портал «Добродел» пришло более 17,3 тысячи сообщений. По этим обращениям уже было принято 6,5 тысяч решений», - сказал собеседник агентства.



Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. Для подачи обращений создано более 600 категорий. Обращение рассматривается в течение суток в профильном ведомстве. По итогам либо проблема решается, либо назначается дата ее решения.

Кроме того, на «Доброделе» проводятся опросы и голосования, благодаря которым жители Подмосковья принимают активное участие в создании комфортной среды в регионе.