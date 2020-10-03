РИАМО - 3 окт. Всем пациентам, которые проходят в столице диагностику на Covid-19, и жителям из групп риска будут делать экспресс-тестирование на грипп, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Также расширяем перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с Covid-19», - написал мэр на своем персональном сайте.

Еще те, кто заболел коронавирусом и проходит лечение на дому, по решению врача будут получать аппараты для оценки уровень насыщения крови кислородом – пульсоксиметры.

Кроме того, в мегаполисе в программу бесплатного обеспечения лекарствами больных Covid-19 вошли новые препараты «Арепливир» и «Коронавир».

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».