РИАМО - 3 окт. Все жители столицы, у которых диагностирована и коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому, будут получать бесплатно пульсоксиметры по решению врача, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом – ключевой показатель для оценки состояния при Covid-19», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он подчеркнул, что в городе все нужные медицинские приборы были закуплены в полном объеме.

Мэр уточнил, что использование новых схем лечения при коронавирусной инфекции, а также взятие дополнительных анализов и постоянный контроль состояния здоровья могут повысить качество лечения пациентов на дому.

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