РИАМО - 3 окт. Москвичи, заболевшие коронавирусной инфекцией, будут бесплатно получать новые препараты от Covid-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Московские врачи накопили огромный опыт успешного лечения пациентов на дому. Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных Covid-19», - написал мэр на своем персональном сайте.

В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».

Кроме того, пациентам со среднетяжелым течением коронавируса для профилактики возможных осложнений врачи назначать антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, а также возникновению тромбов (дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан).

Все необходимые лекарства в мегаполисе были закуплены в нужном объеме. Решение назначении и выдаче препарата пациенту принимают лечащие врачи.

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».