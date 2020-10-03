РИАМО - 3 окт. В Москве и Московской области в субботу осадков не ожидается, температура поднимется до плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 18 до плюс 20 градусов, а в Подмосковье - от плюс 15 до плюс 20 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный, он разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 50%.