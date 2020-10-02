РИАМО – 2 окт. Первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице не собираются закрывать непродовольственные магазины из-за роста новых случаев заражения коронавирусом в последние недели, сообщает ТАСС.

«Нет, пока таких именно ограничительных мер не рассматривается», - отметил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Также он сообщил, что в столице не наблюдается спада в розничной торговле.

В Москве действует домашний режим для пожилых граждан и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Также часть сотрудников организаций обязали перевести на удаленную работу.​

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- СМИ сообщили о возможном возвращении удаленки для московских школьников. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших Covid-19, другими факторами.

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.