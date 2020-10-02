РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Трезвость водителей и наличие в машинах детских автокресел будут контролировать в ходе рейдов в подмосковном Красногорске по пятницам и субботам в этом месяце, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 октября на дорогах будут проводится информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», - говорится в сообщении.

Для проверки максимального количества водителей используются обозначенные конусами остановочные секторы. Инспекторы ДПС обращают внимание на наличие в салоне автомобиля детей, перевозимых с нарушением ПДД. Также они будут визуально оценивать состояние каждого водителя на алкогольное опьянение.

«Поэтому просим с пониманием отнестись к необходимости такой процедуры, которая не займет у остановленного водителя много времени», - добавляется в материале.

Кроме того, во время каникул проведут дополнительные проверки водителей на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС. Одиннадцатый батальон контролирует ряд дорог в Красногорске. В том числе Волоколамское шоссе и часть Новорижского шоссе.