РИАМО – 2 окт. Головинский суд Москвы не стал отправлять под арест замначальника следственного изолятора №5 Сергея Мацкевича, сообщает «Интерфакс».

Мацкевича подозревают в хищении продуктов из СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата».

«Растрата подполковника Мацкевича выразилась в хищении продуктов СИЗО. По данным источника, речь идет о продуктах на сумму 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

О задержании замначальника стало известно в пятницу вечером. ​​