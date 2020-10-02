РИАМО - 2 окт. В выходные все посетители торгового центра «Меги Химки» смогут сделать бесплатную прививку от гриппа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В эти выходные в торговом центре «Мега Химки» будет развернут пункт для проведения вакцинации от гриппа», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Для проведения мероприятий задействованы бригада врачей из местной поликлиники городского округа Химки. В Подмосковье применяются вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке. Среди них — «Совигрипп, «Флю-М», «Гриппол».

Посетителям нужно будет иметь с собой только паспорт или полис ОМС, чтобы сделать прививку.