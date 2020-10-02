РИАМО - 2 окт. Пункт для проведения вакцинации от гриппа будет работать на ярмарке «Дары осени» в Мытищах в предстоящие выходные, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для проведения мероприятий задействованы бригада врачей из местной поликлиники городского округа Мытищи», - говорится в сообщении.

В Московской области применяются вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке («Совигрипп, «Флю-М», «Гриппол»).

Чтобы привиться таким образом, посетителям понадобится только паспорт или полис ОМС.