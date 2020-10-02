РИАМО - 2 окт. В ночь на 3 октября начнут снимать ограничения движения, которые вводили на время закрытия станций «Славянский бульвар» и «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Постепенно будут открываться съезды, повороты, парковки. Спасибо, что отнеслись с пониманием», - говорится в сообщении.

А с 21:00 пятницы и до 5:00 5 октября будет ограничено движение на площади Тверская застава и на соседних улицах.

Там будут отключены светофоры. Движение будут регулировать сотрудники ГИБДД и дорожного патруля ЦОДД.