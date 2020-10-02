РИАМО - 2 окт. Жителям Московской области предложили несколько идей досуга в нынешнюю осень, среди них — экскурсии, общение с животными и культурные программы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Познакомиться с пушистыми альпаками, насладиться коломенской пастилой, посмотреть на производство павловопосадских платков и увидеть святыни Сергиева Посада — все это можно сделать во время экскурсий по городам Подмосковья», - говорится в сообщении.

Любителям животных понравится однодневная поездка к альпакам. К ним можно зайти в загон, погладить их, угостить и пофотографироваться. Затем гостей приглашают в «мастерскую шерсти» и показывают, как стригут альпак.

Любителям истории древности понравится экскурсия длительностью 4,5 часа по главным достопримечательностям Коломны. Речь идет о кремле, монастырях, Коломенском Посаде, храме Богоявления в Гончарах, Богородице-Рождественском Бобреневом монастыре. А в конце можно пообедать в музее «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». Завершится экскурсия театрализованным представлением и чаепитием с дегустацией в Музейной фабрике коломенской пастилы, которая нравилась Екатерине II.

Тем, кто уже бывал в Коломне, стоит побывать в Звенигороде. Экскурсия состоит из двух частей. В первой части группа познакомится с Саввино-Сторожевским монастырем, затем туристы отправятся в Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей и посмотрят экспозиции «Покои боярыни XVII века» и «Древний Звенигород».

Не менее интересный округ - Павловский Посад, который прославился своими льноткацкими фабриками и шелково-прядильными мануфактурами. К примеру, здесь есть музей истории русского платка и шали, где собраны коллекции ситцевых платков, изделий из парчи, золотого шитья, шалей из шерсти и платков из шелка.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, в соцсети «ВКонтакте» и на сайте.

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