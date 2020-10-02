РИАМО - 2 окт. Врачи больницы Сперанского в столице помогли встать на ноги мальчику, который получил ушиб головного мозга и перелом правой бедренной кости при падении с седьмого этажа, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

По имеющимся данным, мальчик случайно повис на уровне седьмого этажа, его увидел охранник и подстелил матрас. Матрас смягчил удар, однако ребенок приземлился на его самый край и отлетел в кусты. Его приняли травматологи-хирурги клиники Сперанского.

«Во время операции бригада высококвалифицированных специалистов провела интрамедуллярный остеосинтез – соединили и прочно зафиксировали поврежденные кости нижней конечности с помощью титановых стержней, которые вводятся в просвет костномозгового канала», — отмечается в материале.

После мальчику провели инфузионную и патогенетическую терапии, назначенные из-за ушиба головного мозга.

Через две недели ребенок отправился домой. Пока проходит восстановительный период с рядом физических ограничений, но через пару месяцев ребенок вернется к нормальной жизни.