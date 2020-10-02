РИАМО - 2 окт. На территории восьми округов Московской области появились информационные щиты о том, что нужно использовать землю по назначению, следить за своим участком, не допускать распространения борщевика и не захватывать чужую землю, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Щиты размером 2,7х3,7 метра и 3х6 метров установили в округах Богородский, Долгопрудный, Клин, Королев, Красногорск, Одинцовский, Подольск и Чехов.

«Работа по использованию земли на территории Московской области находится в зоне особого внимания местной и региональной власти. Ежегодно земельные инспекторы осматривают десятки тысяч участков земли, чтобы напомнить правообладателям о том, как правильно использовать тот участок, который у них есть», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что от того, как правообладатели обращаются со своей землей, зависит не только развитие региона, но и безопасность его жителей. Например, сухая трава и поросль на заброшенном участке может разнести в секунды на километры вокруг.

Также, если использовать земли не по целевому назначению, то ухудшится состояния сельхозземель.

«Мы напоминаем людям о правильном использовании земли, чтобы эта мысль стала хорошей привычкой каждого землепользователя», — подчеркнула министр.