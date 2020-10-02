РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Субботник по очистке берега реки Баньки проведут в подмосковном Красногорске 3 октября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке администрации муниципалитета организовывает субботник по очистке берега реки Баньки от валежника и бытовых отходов», - говорится в сообщении.

Экологическая акция запланирована на 3 октября в микрорайоне Павшинская пойма. Координаты — 55.813831, 37.367700.

Начнется мероприятие в 10:00.





