РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 окт. В подмосковных Котельниках сотрудники ГИБДД эвакуировали 42 единицы транспорта с нарушениями парковки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В Котельниках было составлено 115 протоколов административных нарушений в ходе проверки парковки около пешеходных переходов.

«Сотрудниками ГИБДД совместно с сотрудниками администрации, также было эвакуировано 42 единицы транспортного средства с нарушениями правил парковки. Данная работа будет продолжаться», - говорится в сообщении.