РИАМО - 2 окт. Финал Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode пройдет 4 октября, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Финал пройдет в удаленном формате, на него зарегистрировались более 1,7 тысячи человек из 15 регионов России. Фестиваль RuCode инициирован МФТИ совместно с ведущими вузами и общественными организациями, Газпромбанком и при поддержке Фонда развития Физтех-школ с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнером фестиваля выступает Сбербанк.

«Чемпионат - финал самого масштабного в России учебного фестиваля по программированию и искусственному интеллекту. Это возможность для каждого посостязаться с лучшими участниками со всей страны, стать частью большого и дружного сообщества тех, кто хочет и дальше развиваться в информационных технологиях», - отметил директор по дистанционным программам МФТИ и инициатор фестиваля RuCode Алексей Малеев.

RuCode Festival состоял из трех основных этапов. На первом все желающие проходили бесплатные онлайн-курсы по спортивному программированию, изучению языка программирования С++ и искусственному интеллекту. Курсы доступны на сайте фестиваля и будут открыты для прохождения после его завершения.

Второй этап включал интенсивы, состоящие из онлайн-лекций экспертов, интерактивных занятий и разборов задач.