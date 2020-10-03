РИАМО - 3 окт. В субботу досрочно откроется для пассажиров участок Арбатско-Покровской линии столичной подземки, который закрывали из-за ремонтных работ.

Изначально участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы» закрыли на срок с 26 сентября до 5 октября. Это было связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии.

Участок «Молодежная» - «Парк Победы» откроют досрочно. Пассажиры смогут пользоваться станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» в привычном режиме.

На участке за время закрытия успели обновить инфраструктуру, промыли путевые стены, нанесли новую разметку на платформах. На участке от станции «Кунцевская» до станции «Молодежная» также обновили рельсовые скрепления, шпалы и сварили стыки.