РИАМО - 2 окт. Новую платформу откроют для пассажиров на остановочном пункте Молоди в Подмосковье 4 октября, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
На платформе начнут останавливаться пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги, следующие из столицы.
«На платформах заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения и стойки экстренной связи», - говорится в сообщении.
Также полностью обновили систему освещения. Для удобства маломобильных пассажиров установили пандус.
В августе была открыта платформа №2 для пассажиров, следующих в Москву.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии