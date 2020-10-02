РИАМО - 2 окт. Новую платформу откроют для пассажиров на остановочном пункте Молоди в Подмосковье 4 октября, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

На платформе начнут останавливаться пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги, следующие из столицы.

«На платформах заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения и стойки экстренной связи», - говорится в сообщении.

Также полностью обновили систему освещения. Для удобства маломобильных пассажиров установили пандус.

В августе была открыта платформа №2 для пассажиров, следующих в Москву.