РИАМО - 2 окт. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обвиняемыми являются семь жителей Москвы — четыре женщины и трое мужчин в возрасте 25-57 лет.

«По версии следствия, участники организованной группы в период с января 2015 года по ноябрь 2018 года осуществляли незаконные переводы и обналичивание денежных средств с использованием реквизитов подконтрольных им фиктивных юридических лиц с извлечением дохода в виде процентов», – уточняется в сообщении.

В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли незаконный доход в размере более 62,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.