РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Одиннадцать классов в школах и две группы в детских садах подмосковного Красногорска закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Закрыты на карантин: 11 классов в школах, 2 группы в детских садах», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

За все время пандемии 3242 жителей горокруга выздоровели в стационарах. На данный момент в больницах находятся 137 горожан, из них 4 - в реанимации.

Кроме того, за это время пандемии от пневмоний скончались 313 жителей, из них трое - за последние сутки.