РИАМО - 2 окт. Во время проверок приборов учета потребителей Домодедова энергетики ПАО «Россети Московский регион» выявили факт хищения электрической энергии с помощью так называемого «заряженного» прибора учета, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Особенность такого счетчика в том, что в его конструкцию незаконно внесены изменения, позволяющие искажать объем фактического электропотребления, фиксируемого прибором учета.

«Владелец одного из жилых домов в погоне за мнимой экономией установил «заряженный» прибор. Однако не подумал о последствиях, ведь использование такого счетчика – нарушение закона. То, что в работу прибора учета были внесены несанкционированные изменения, подтвердил завод-изготовитель», - говорится в сообщении.

Прибор демонтировали и направили на завод для экспертизы. У него обнаружили следы отклеивания гарантийной наклейки от крышки прибора учета, что уже является подтверждением несанкционированного вскрытия.

Детальная экспертиза показала установку неизвестного электронного устройства, подключенного к цепи внутреннего питания электронного модуля и измерительным цепям. Управляется устройство дистанционно по радиоканалу.

Нарушение обойдется недобросовестному потребителю более чем в 51 тысячу рублей, которые будут включены в его квитанцию на оплату электроэнергии.